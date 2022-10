Plannen voor ‘leidingstraat’ weer op de lange baan geschoven: “Dat rond de pot draaien is frustrerend. Het is verdorie ons levenswerk dat op het spel staat”

Diest Pijplei­ding door Schaffen en Deurne van de baan

De plannen om een pijpleiding aan te leggen door Schaffen en Deurne zijn voorlopig van de baan.Omdat er te veel onbeantwoorde vragen waren, is de Vlaamse regering opnieuw begonnen. Een onderzoek moet nu duidelijk maken of een pijpleiding wel nodig is en of er geen betere alternatieven zijn. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de vraag van de stad Diest en de actiegroepen in Deurne en Schaffen.

6 oktober