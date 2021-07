“Plan voor verplichte vaccinatie bij zorgpersoneel rijpt binnen de regering”, maar personeel eerst overtuigen met actieplan

“Om het coronavirus terug te dringen en veilige zorg te geven, is het nodig dat de overheid de vaccinatie verplicht maakt voor alle medewerkers in de zorgvoorzieningen”, zo schrijven de Belgische zorgkoepels in een gezamenlijk persbericht. Onder deze koepels vallen de ziekenhuizen en ook de meeste woonzorgcentra van ons land.

Uit een recent rapport van Sciensano blijkt dat de vooropgestelde vaccinatiegraad van 70 procent lang niet overal en bij alle beroepscategorieën wordt gehaald. Met een deltavariant die veld wint, is het volgens de zorgkoepels dan ook nodig dat de overheid ingrijpt.

“Het is ondertussen duidelijk dat vaccinatie een uiterst belangrijke rol speelt om een vierde golf te voorkomen”, klinkt het. “Steeds meer studies wijzen ook in de richting van de noodzaak van een hogere vaccinatiegraad dan de oorspronkelijke doelstelling van 70 procent. Om groepsimmuniteit te kunnen bereiken worden nu cijfers van 85 tot 90 procent naar voor geschoven.”

Quote De persoonlij­ke vrijheid om zich al dan niet te laten inenten, weegt niet op tegen de collectie­ve en deontologi­sche verantwoor­de­lijk­heid van zorgverle­ners. Artsensyndicaat BVAS

“In heel wat ziekenhuizen is 95 procent van het zorgpersoneel gevaccineerd. Helaas is dit niet overal het geval en dat kan niet door de beugel”, stelt Vandenbroucke in het nieuws van RTL. “Twijfelaars wil ik sensibiliseren met een actieplan, vaccinatie moet de norm worden. Ik wil alle zorginstellingen oproepen om hun vaccinatiegraad publiek te maken, als bewijs van kwaliteit. En als het echt niet anders kan, moet die vaccinatie verplicht worden. Tegen midden augustus moet hier meer duidelijkheid over zijn.”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

De Sutter: “Veel te vroeg om nu al te praten over maatregelen à la Macron”

“Het idee om de vaccinatie te verplichten voor zorgpersoneel rijpt ook binnen onze regering”, zegt minister van Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen). Daarvoor moeten eerst nog enkele wettelijke hordes genomen worden, en in de eerste plaats is er nood aan overleg met de sector, aldus De Sutter. “Het is veel te vroeg om nu al te gaan praten over maatregelen à la Macron”, zegt ze. Volgens de minister zal het huidige debat veel twijfelaars alsnog over de streep trekken om zich te laten vaccineren. Dat is in Frankrijk sinds gisteren ook het geval. “Dus die stok achter de deur is op zich al voldoende.”

Volgens De Sutter moet er in eerste instantie ingezet worden op sensibilisering. Voor mensen die toch blijven weigeren om zich te laten vaccineren, kan na overleg met de sector en syndicale organisaties eventueel gekeken worden naar andere oplossingen, “waarbij je mensen die dit echt niet willen, verwijdert uit de zorg en het contact met patiënten, en andere taken geeft”, maar dat is nu nog niet aan de orde, klinkt het.

minister van Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen).

“Deontologische en ethische verplichting”

Artsensyndicaat BVAS is alvast voorstander van een verplichte vaccinatie. “Vaccinatie tegen Covid-19 is een deontologische en ethische verplichting voor artsen en zorgpersoneel”, klinkt het in een persbericht. “De persoonlijke vrijheid om zich al dan niet te laten inenten, weegt niet op tegen de collectieve en deontologische verantwoordelijkheid van zorgverleners, die nu eenmaal zorg dragen voor de meest kwetsbaren”, stipt BVAS aan.

BVAS begrijpt naar eigen zeggen ook niet welke reden zorgverleners zouden kunnen hebben om zich niet te laten vaccineren. Daarnaast wijst het artsensyndicaat de redenering van de hand dat een verplichte vaccinatie verpleegkundigen uit het beroep zou doen stappen.

Duidelijkheid

Het verplicht maken van de Covid-vaccinatie zal volgens de sector duidelijkheid creëren en de spanningen wegnemen die er nu bestaan tussen het niet- en wel-gevaccineerd zorgpersoneel. In Italië, waar de vaccinatie voor medewerkers in de zorg al langer verplicht is, zou dit ook een zeer positief resultaat hebben.



Vorige week schreven de ziekenhuizen al een brief naar federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) en Vandenbroucke (Vooruit). Die laatste zei toen dat een wettelijke verplichting te omslachtig zou zijn. “Wij pleiten nu om een stap over te slaan en meteen naar een verplichting te gaan", verduidelijkt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro.

Quote Met een verplich­ting zouden we mensen afstoten om in de zorg te werken. Socialistische vakbond BBTK

Zorgvakbonden

De vakbonden in de zorgsector zijn vooralsnog tegen. Ze pleiten wel voor meer inspanningen om zorgpersoneel te overtuigen om zich te laten inenten.

“Met een verplichting zouden we mensen afstoten om in de zorg te werken, terwijl we ze net moeten aantrekken. We kunnen iedereen gebruiken”, zegt federaal secretaris Jan-Piet Bauwens van de socialistische vakbond BBTK. Ook de christelijke vakbond ACV Puls is geen voorstander van verplichte vaccinatie.

De kwestie zal besproken worden binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, zegt Selleslach nog. In dat overlegorgaan is ook de overheid vertegenwoordigd.

Politiek debat

Voor coronacommissaris Pedro Facon is een politiek debat nodig over de verplichte vaccinatie. Dat debat komt duidelijk ook opnieuw op gang. Zo komt de kwestie morgen op de tafel van de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid.

Vorige week sprak Brussels minister van Volksgezondheid Alain Maron zich uit voor een verplichting, al wees hij wel op de noodzaak van een sociaal akkoord. Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) en zijn Vlaamse collega Wouter Beke (CD&V) toonden zich in het verleden geen voorstander van een verplichting. Zo zei Vandenbroucke vorige week nog in Terzake dat het maanden kon duren vooraleer zoiets in een wet is gegoten. Vlaams minister Beke van zijn kant heeft tot nog toe altijd de voorkeur gegeven aan een aanpak met “informeren en sensibiliseren”, een aanpak die zich volgens hem ook vertaalt in een hoge vaccinatiegraad in Vlaanderen.

Maar ondanks het succes van die vaccinatiecampagne moet nu volgens CD&V-voorzitter Joachim Coens gestreefd worden naar een zo volledig mogelijke vaccinatie. Daarbij is een verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel voor Coens niet uitgesloten.

