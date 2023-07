Plan Van Peteghem mislukt: kernkabinet sluit geen deal over fiscale hervorming

UpdateHet kernkabinet heeft geen deal weten te sluiten over de fiscale hervorming van de federale regering. “De premier heeft vastgesteld dat geen akkoord mogelijk is over een fiscale hervorming zonder dat deze de begroting ernstig bezwaart”, klonk het dinsdagavond het op het kabinet van Alexander De Croo. Het vermijden van die verzwaring was juist een van de beoogde doelen van de eerste minister. Financiënminister Vincent Van Peteghem (CD&V), trekker van de hervorming, is teleurgesteld: “Niet iedereen is in staat om de eigen loopgraven te verlaten”. De linkse coalitiepartners beschuldigen (in)direct MR voor het vastlopen van het overleg.

Premier De Croo (Open Vld) had gisteren om 19 uur dan toch het kernkabinet samengeroepen over de fiscale hervorming, ondanks een veto van de Franstalige liberalen. MR schoof tegen alle verwachtingen in toch mee aan, met ‘monsieur non’ vicepremier David Clarinval. Volgens Clarinval zou er meer evenwicht zijn in de maatregelen die nu op tafel liggen. Dat zei hij aan VTM Nieuws.

Zo zou hij garanties gekregen hebben voor maatregelen die strenger zijn voor werklozen en zouden er ook minder belastingen op tafel liggen. Onder meer de btw op kranten en magazines zou niet stijgen, net als de effectentaks.

Toch ging het kernkabinet later op de avond uit elkaar zonder akkoord. De premier bedankte daarop Van Peteghem voor het vele gezamenlijke werk van de voorbije weken.

Reactie Van Peteghem

Het was op het voorstel van Van Peteghem dat de regering onderhandelde. Die reageerde via Twitter dan ook teleurgesteld op het afgebroken overleg: “Niet iedereen is in staat om de eigen loopgraven te verlaten en de moed te tonen om in het belang van iedereen beslissingen te nemen. Dat moeten we vandaag besluiten.” Op het sociale platform plaatste hij een brief waarin hij de fiscale plannen verdedigt: “De afgelopen maanden en jaren hebben we hard gewerkt aan plannen waar ik écht in geloof. We hebben voorstellen op tafel gelegd die na veelvuldig en lang overleg redelijk en evenwichtig waren.” De minister blijft dan ook optimistisch. Volgens hem bestaat er draagvlak binnen de samenleving voor een hervorming. We “onderschatten tot wat mensen bereid zijn om de belastingen voor wie werkt te verlagen en het systeem eerlijker, eenvoudiger en meer transparant te maken.”

De minister concludeert dat de plannen voor een hervorming op tafel liggen voor elke regering die onze fiscaliteit eerlijker, eenvoudiger en moderner wil maken en het verschil tussen werken en niet werken groter wil maken. “Enkel met een open blik en de moed om ons fiscaal systeem ten gronde te veranderen, zal dat lukken.”

PS en Ecolo wijzen naar MR voor mislukken overleg

Vanuit linkse hoek wordt naar MR gewezen als reden voor het gefaalde overleg. PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne toonde zich dinsdagavond na afloop niet verrast: “Er zaten zes partijen rond de tafel om een compromis te vinden... en één partij die die logica niet volgde.”

Dermagne zegt nog dat de eisen van de Franstalige liberalen verder gingen dan het regeerakkoord. Volgens hem ging het om een “belastingverschuiving” en niet om een “belastingverlaging”, zoals de MR eiste. De verschuiving zou zijn van het belasten van arbeid naar het belasten van voornamelijk vermogen en rijkdom, net als consumptie. “Maar de MR heeft deze logica in twijfel getrokken, met name door te besparen op werkloosheidsuitkeringen”, merkt Dermagne op, die stelt dat die voorstellen niet binnen de krijtlijnen lagen.

“Op een gegeven moment moet je een mislukking accepteren. Het is geen gemakkelijk moment, maar het betekent niet het einde van de regering”, voegt hij eraan toe. “Maar we zullen waakzamer zijn bij toekomstige onderhandelingen. De maskers zullen sneller af moeten.”

Ook vice-premier van Ecolo Georges Gilkinet wijst, zonder de MR bij naam te noemen, naar een van de coalitiepartners. “Het is een gemiste kans om ons fiscale systeem te verbeteren, door de lage en middenlonen te verhogen en positief gedrag voor de planeet aan te moedigen, dankzij een grotere bijdrage van kapitaalinkomsten. Om afspraken te maken, heb je zeven partners nodig in deze regering. Maar een van de partners was weigerachtig, ondanks de prijzenswaardige inspanningen van de minister van Financiën en de premier”, aldus Gilkinet.

“Nog te veel belastingen op tafel”

Volgens David Clarinval, vice-premier van de MR lagen er nog steeds “te veel belastingen op tafel”. De voorgestelde hervorming beloonde volgens hem ook niet alle werkenden, zoals zelfstandigen. “Tijdens de bilaterale gesprekken hebben we een pakket maatregelen voorgesteld om 19.000 extra banen te creëren, bovenop de natuurlijke groei. Maar dat voorstel werd niet eens genoemd. Links wilde er niet meer over praten”, aldus Clarinval.

Wat er op tafel lag, zou volgens de minister niet genoeg jobs opleveren om de hervorming te financieren. Clarinval betwijfelt ook of een van de maatregelen die tijdens de gesprekken van de voorbije weken op tafel zijn gelegd, opnieuw zullen opduiken, ook al staat er voor volgend jaar september een begrotingsdebat gepland.

Ondanks het mislukken van de onderhandelingen over de belastinghervorming zal de MR blijven werken binnen de Vivaldi-coalitie, verzekerde Clarinval: “We hebben donderdag een ministerraad met ongeveer honderd punten op de agenda. We blijven werken aan de andere zaken.”

Moeizame onderhandelingen

De onderhandelingen verliepen de voorbije weken nochtans moeizaam. Het voorstel van Van Peteghem was al stevig teruggeschroefd - de oorspronkelijke operatie van 6 miljard euro zakte naar 2 miljard euro -, maar ook nadien kwam er nooit echt schot in de zaak. Zowat elke partner had bedenkingen, maar het uitgesprokenste verzet kwam van de MR. De MR maakte maandag na afloop van zijn partijbureau zelfs bekend dat het voorlopig niet verder wilde onderhandelen over de fiscale hervorming.

Premier De Croo en minister Van Peteghem probeerden de MR nog te overtuigen opnieuw te onderhandelen, al moesten ze daarbij achterom kijken om te vermijden dat ze op die manier andere partijen eraf reden, door een té MR-minded voorstel op tafel te leggen. Dinsdagavond werd dan alsnog een kern belegd met alle partijen rond de tafel. Maar al gauw kwamen signalen dat het stroef verliep en er opnieuw naar bilaterale gesprekken was overgestapt. Tevergeefs, blijkt nu.

