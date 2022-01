Plan om jongeren in probleemsituatie 'thuis' te geven bij een zorgverlener

Peer 12-jarige dader van steekpar­tij minstens drie maanden in halfopen instelling: “Hij kijkt zó op naar zijn broer, die al eerder een overval pleegde”

De 12-jarige jongen die een wijkagent in Peer na schooltijd neerstak, wordt voor minstens drie maanden in een halfopen instelling geplaatst. Dat heeft de jeugdrechter van Hasselt gisteren beslist, waar de tiener terecht stond voor poging tot doodslag. “Hij begrijpt niet hoe hij in deze situatie is gekomen”, reageert zijn advocate. Toch is het geweld de familie niet vreemd: zijn 17-jarige broer, waarnaar de jonge tiener zo opkijkt, kwam eerder met het gerecht in aanraking nadat hij een krantenwinkel overviel.

