Plaatsvervangend jurylid terreurproces gewraakt op vraag van advocate Abdeslam

Vanaf vandaag hoort het Hof op het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 de verantwoordelijken van de Staatsveiligheid en van de BIM-commissie, de commissie die toeziet op de bijzondere inlichtingenmethoden. De voorzitster heeft de zitting echter geschorst en heeft een plaatsvervangend jurylid gewraakt. Het was de advocate van Salah Abdeslam de wraking had geëist, nadat die aan de adjunct-administrateur-generaal van de Staatsveiligheid had gevraagd wat de stemming was toen bleek dat Sofien Ayari en Mohamed Belkaid zich verscholen in de Driesstraat in Vorst. Het plaatsvervangend jurylied had het daarbij over een “operationele cel” en liet volgens de advocate zo vooringenomenheid blijken.

Delphine Paci, advocate van Abdeslam, die zich eveneens verschool in de Driesstraat, nam daarop het woord en zei dat zij van het begin af aan betwist dat het om een operationele cel ging in de Driesstraat. Ze zei dat de opinie van het plaatsvervangende jurylid duidelijk is en vroeg om hem te wraken. Laura Severin, die Ayari verdedigt, sloot zich daarbij aan. Voorzitster Laurence Massart schorste daarop de zitting.

Er zijn nu nog 30 juryleden: 12 effectieven en 18 vervangers. Het is geleden van 12 december vorig jaar dat er nog een jurylid wegviel. Op het einde van de rit moeten 12 juryleden overblijven om een oordeel te vellen over de beschuldigden.

Salah Abdeslam zei eerder deze maand nog tijdens zijn verhoor dat hij in Brussel de cel van Parijs heeft vervoegd en niet die van Brussel. Zijn advocaten en die van Ayari ontkennen elke deelname van hun cliënt aan de aanslagen van 22 maart 2016 en de voorbereidingen ervan. Beiden zaten op het moment van de aanslagen in de cel.

Terreurniveau 3

Pascal Petry, adjunct-secretaris-generaal van de Staatsveiligheid, getuigde maandag op het proces van de aanslagen van 22 maart 2016 over de periode na de aanslagen van Parijs van 13 november 2015. Petry legde samen met Paul Van Tigchelt, in 2016 topman van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD), uit wat er binnen hun diensten gebeurde tussen de aanslagen van Parijs en die van Brussel. “We zaten midden in een terreurcrisis”, zei van Tigchelt. “Na Parijs wisten we snel dat er banden waren met België, het dreigingsniveau lag op drie. En we mogen niet vergeten dat de eerste aanslag door een foreign terrorist fighter (FTF) hier in Brussel plaatsvond in 2014, in het Joods Museum. Dat was voor ons het echte begin van de crisis, we hebben toen gezien dat er een echt probleem was met FTF’s, ze viseerden het Europese territorium en onze waarden en normen.”

De Staatsveiligheid en het OCAD zaten in die periode daarom niet stil. “Het terreurniveau veranderde niet, maar er werden veel analyses gemaakt”, aldus Van Tigchelt.

“Normaal krijgen we tussen de 36.000 en 40.000 keer per jaar informatie over terrorisme, in die periode gebeurde dat veel meer”, zei Petry. “We werkten op de informatie die we kregen over de feiten en stelden ook nieuwe werkhypotheses op.”

“Vreesden jullie een aanslag op het Belgische grondgebied of was België enkel een terugvalbasis?”, vroeg de voorzitster. “Dat is altijd deel geweest van de werkhypotheses. Het was redelijk logisch, we hadden inderdaad al het Joods Museum gehad”, antwoordde Petry. Van Tigchelt voegde toe dat niveau drie impliceert dat er een dreiging was voor het Belgische grondgebied. Daarnaast waren er propagandavideo’s van IS waarin Belgen werden gebruikt en waarin de premier werd geviseerd.

Voorzitster Massart wilde nog weten welke maatregelen er genomen werden binnen terreurniveau drie. “Welke maatregelen genomen worden hangt af van geval tot geval. Er was vooral aandacht voor ‘soft targets’, aangezien we in Parijs hadden gezien dat ook gewone mensen werden getroffen. Het was aan de korpschefs om te beslissen welke maatregelen relevant waren”, aldus Van Tigchelt. Concreet werd de politieaanwezigheid verhoogd, aangevuld met militairen, die al sinds januari 2015, na de aanslag op ‘Charlie Hebdo’, in de straten aanwezig waren.

Terreurniveau 4

Tussen 20 en 26 november 2015 werd het dreigingsniveau voor Brussel opgetrokken naar vier, omdat er informatie was dat een aanslag imminent was. Dat maakte van Brussel een spookstad, aldus Van Tigchelt.

De voorzitster vroeg ook of de luchthaven en het openbaar vervoer gezien werden als doelwitten. Dat was het geval: ook bij de aanslagen van Madrid (2004) en Londen (2005) was het openbaar vervoer een doelwit.

Van Tigchelt en Petry legden maandag ook uit wat ze deden na de aanslagen van 22 maart. Meteen na de aanslagen was het allerbelangrijkste om zeker te zijn dat iedereen veilig was, en om alle beschikbare informatie te verzamelen en te analyseren. Alle betrokken diensten kwamen snel samen in het Crisiscentrum.

De voorzitster kwam ook terug op de getuigenissen van verschillende slachtoffers van Maalbeek, die zich afvroegen waarom na de aanslag op Zaventem het openbaar vervoer niet werd stilgelegd. “Op het moment van de feiten zit je in het oog van de storm, we moesten eerst de juiste informatie hebben en de zaken verhelderen”, zei Petry. Van Tigchelt, die het OCAD vertegenwoordigde in het Crisiscentrum, gaf eveneens aan dat in het Crisiscentrum gesproken werd over het stilleggen van het land. “Het is aan de directeur-generaal van het Crisiscentrum om het hoofd koel te houden. We hebben over heel veel zaken gesproken”, zei hij. Hij verwees ook naar de parlementaire commissie na de aanslagen, waarin de kwestie ook werd besproken.