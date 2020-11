“Plaatsbezoeken kunnen tóch doorgaan, zolang vastgoedmakelaar niet fysiek aanwezig is”

De voorbije weken ontstond nogal wat onduidelijkheid omtrent het al dan niet laten plaatsvinden van plaatsbezoeken tijdens de tweede lockdown. Zolang een vastgoedmakelaar of een eigenaar niet fysiek aanwezig is, kunnen plaatsbezoeken doorgaan. Dat zeggen een aantal grote vastgoedspelers in ons land in een persbericht. “Een kandidaat-koper of -huurder kan de woning alleen of via een virtuele begeleiding van de vastgoedmakelaar bezoeken”, luidt het.