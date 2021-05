Piste asielcentrum Bilzen definitief van de baan

Het toekomstig asielcentrum ging in de nacht van 10 op 11 november 2019 in vlammen op. Het onderzoek naar de brandstichting is nog steeds aan de gang. Maar nu de noodzaak voor extra capaciteit minder groot is, wordt de piste om een opvangcentrum in Bilzen te huisvesten verlaten wegens te duur en niet langer wenselijk.