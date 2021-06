Pintjes met een gouden randje: iconische glazen maken comeback

VTM NIEUWS sprak Marc Van Ranst op geheime locatie: “Door half dagje vrij ontliep viroloog confronta­tie met Conings”

7 juni VTM NIEUWS-journalist Faroek Özgünes heeft de ondergedoken viroloog Marc Van Ranst op een geheime locatie kunnen spreken over zijn leven in een safehouse, de bedreigingen tegen hem en de controverse rond zijn persoon. Van Ranst gaat zich niet gedeisd houden omdat hij wordt bedreigd, zegt hij in het exclusieve gesprek. Hij heeft geen boodschap voor Jürgen Conings, de geradicaliseerde militair die hem bedreigt. “Waarom zou ik een boodschap hebben, ik ken die man niet.” Blijkt verder nog dat Van Ranst voor het eerst in 18 maanden op maandag 17 mei een half dagje vrij had genomen, waardoor hij veel vroeger thuis was dan anders. Dat maakte dat hij niet oog in oog kwam te staan met Conings, die ‘s avonds het huis van de viroloog in de gaten hield.