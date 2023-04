Pincodefraude en corrupte havenmedewerkers: zo proberen drugsbendes hun voorraad naar havens van Antwerpen en Rotterdam te krijgen

UPDATECriminele bendes maken steeds vaker gebruik van pincodefraude om hun drugs door de havens van Antwerpen, Hamburg en Rotterdam te krijgen. Dat zegt de Europese politieorganisatie Europol in een nieuw rapport. Alleen al via de havens van Antwerpen en Rotterdam zou er de laatste jaren minstens 200 ton cocaïne Europa zijn binnengekomen. Daarbij spelen ook lokale netwerken van corruptie havenmedewerkers een belangrijke rol.

Dat er steeds meer drugs Europa binnenkomen via de havens, zal weinigen verbazen. “Inmiddels wordt geschat dat de laatste jaren, alleen via de havens van Antwerpen en Rotterdam, minstens 200 ton cocaïne is binnengekomen”, klinkt het bij Europol. De Europese politieorganisatie maakt zich dan ook ernstig zorgen over de groeiende impact van deze handel op onze veiligheid en legale economie. Die komen steeds meer onder druk te staan, luidt het in een nieuw rapport dat in samenwerking met de havens werd opgesteld.

Wat vooral opvalt, is dat drugsbendes steeds vaker gebruikmaken van pincodefraude. Dit systeem is redelijk simpel. Zodra een rederij betaald wordt voor de verscheping van een container, maakt zij een unieke pincode aan voor deze container. Met deze code bevestigt de rederij dat de container gelost mag worden in de haven van de bestemming, en dat de klant deze container mag komen ophalen aan de terminal. Deze code wordt ook overgemaakt aan de transportfirma die in naam van de klant de container zal ophalen.

“Bendes infiltreren in dit logistieke proces en gebruiken de pincodes van de containers waar ze drugs in hebben verstopt, liefst zonder medeweten van de eigenaar”, stelt Europol. “Deze codes worden dan overgemaakt aan de transporteurs van het eigen netwerk, zodat zij de containers kunnen ophalen.” Buiten de haven worden de drugs zo snel mogelijk uit de container gehaald. Sommige bendes proberen de container daarna nog naar de rechtmatige eigenaar te brengen, al blijft hij soms ook gewoon langs de kant van de weg staan of verdwijnt hij.

Geweld op straat

Andere bevinding: criminele netwerken regelen de infiltratie van havens door lokale netwerken van corrupte havenmedewerkers te coördineren, om illegale goederen uit havens te halen. “Als neveneffect van de criminele operaties in havens en de rivaliteit die dat met zich meebrengt, vloeit er vaak geweld over naar de straten van de omliggende steden, waar er concurrentie is voor de distributie.”

In het rapport benadrukt Europol nog eens het belang van het belang van internationale informatie-uitwisseling. "Dat heeft geleid tot diepere kennis, wat het meest effectieve wapen is tegen de georganiseerde misdaad", luidt het. "Criminele netwerken werken nauw samen om de beveiliging aan landsgrenzen en in lucht- en zeehavens te omzeilen. Een effectief antwoord is nauwere samenwerking tussen de publieke en de private sector; dit zal beide partijen sterker maken", zegt Catherine de Bolle, de Belgische uitvoerend directeur van Europol.