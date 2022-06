Piloten en cabinepersoneel Brussels Airlines leggen het werk neer: vanochtend al heel wat vluchten geschrapt, ook komende dagen nog veel hinder verwacht

Brussels Airlines zou de volgende drie dagen zo'n 60 procent van haar geplande vluchten, of 315 in totaal, annuleren. Dat treft zo'n 40.000 passagiers. Er werden zoveel mogelijk oplossingen gezocht via omboekingen, zowel via de Lufthansa-groep als daarbuiten. “Toch is er niet voor iedereen een oplossing gevonden, het blijft natuurlijk hoogseizoen. Die passagiers zullen dan gewoon hun geld terugkrijgen”, klinkt het. Volgens de luchtvaarmaatschappij werden alle passagiers wiens vlucht werd geannuleerd gecontacteerd. Op de website van de luchthaven is een overzicht te zien van alle vertrekkende -en afgelaste- vluchten.