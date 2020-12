Pilootprojecten ‘sneltesten in het onderwijs’ van start

Over sneltesten in het onderwijs is al een tijd sprake, maar deze week gaan de eerste pilootprojecten - een samenwerking tussen het Rode Kruis en de CLB’s - ook écht van start. De sneltesten zullen afgenomen worden bij leerlingen en leerkrachten die op school in nauw contact kwamen met een besmet persoon. Zo moeten besmettingsclusters sneller opgespoord worden. Als het goed loopt, zou het vanaf februari over heel Vlaanderen uitgerold worden.

De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) en het Rode Kruis werken samen om sneltesten af te nemen bij leerlingen en leerkrachten die op school in nauw contact kwamen met een besmet persoon. De CLB’s sporen de hoogrisicocontacten op. Vrijwilligers van het Rode Kruis zullen dan weer de sneltesten in testcentra afnemen. Op die manier worden noch de triagecentra en labo’s, noch de huisartsen of ziekenhuizen extra belast. De vrijwilligers van het Rode Kruis kregen voor deze opdracht al een stoomcursus rond sneltesten die speciaal voor dit project uitgewerkt werd in samenwerking met professor Herman Goossens (UAntwerpen).

De CLB’s hebben maanden geleden al een eigen systeem van contactopsporing opgebouwd voor het Vlaamse onderwijs: als een leerling of leerkracht besmet is met COVID-19, dan brengen de CLB’s alle hoogrisicocontacten in kaart. Concreet moeten alle hoogrisicocontacten uit voorzorg 10 dagen in quarantaine en wordt er na 7 dagen een PCR-test afgenomen. Op een resultaat is het vaak nog meer dan een dag wachten. Zo gaat kostbare tijd verloren: 7 dagen lang is het onduidelijk of asymptomatische hoogrisicocontacten toch besmet zijn. Sneltesten kunnen dat proces - zoals de naam dus zegt - bespoedigen. De mogelijke superverspreiders zullen sneller opgespoord worden en er zal beter zicht zijn op eventuele clusters.

Pilootprojecten in Gent, Tienen, Diest en Aarschot

Het eerste pilootproject ‘sneltesten’ is gestart in Gent, een stedelijke omgeving. Morgen start er nog een proefproject in Tienen en daarna volgt ook de meer klein-stedelijke en landelijke regio Diest-Aarschot. De CLB’s zullen de hoogrisicocontacten opsporen en preventief in quarantaine plaatsen. In plaats van pas een test op dag 7, zullen die leerlingen en leerkrachten zo snel mogelijk een sneltest kunnen afleggen in een testcentrum, niet op de school zelf dus.

In Gent is dat in het testdorp op de site van het AZ Jan Palfijn, in Tienen in het testdorp van het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart en in de regio Diest-Aarschot in het testcentrum bij Woonzorgcentrum Sint-Jozef (in Rillaar). Daar zullen de vrijwilligers van het Rode Kruis een sneltest afnemen. Het CLB zal de geteste personen op de hoogte brengen van het resultaat van de sneltest. Als het resultaat positief is, dan kan het CLB het contactonderzoek meteen uitbreiden: dat is dé manier om clusterbesmettingen tijdig in te dijken. Er is geen PCR-test meer nodig. Als het resultaat negatief is, dan blijft het hoogrisicocontact uit voorzorg toch in quarantaine. Op dag 7 van de quarantaine wordt er dan een PCR-test afgenomen en alleen als die ook negatief is, dan kunnen de betrokkenen terug naar school. Als de pilootprojecten goed lopen, zou het systeem van sneltesten vanaf februari verder uitgerold worden in de rest van Vlaanderen.

Met sneltesten scholen open houden

Sneltesten zijn een nuttig instrument om scholen de komende maanden open te houden en om het draagvlak voor open scholen bij leerkrachten, ouders en leerlingen verder te versterken, aldus Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “We doen er alles aan opdat scholen een gecontroleerde omgeving zijn, waar het zo veilig mogelijk is”, zegt Weyts. “Er zijn strenge veiligheidsmaatregelen, die goed gehandhaafd worden. Er is ook een eigen systeem van contactopsporing, waar we ook heel open over communiceren. Nu voegen we nog een laag toe: een eigen systeem met sneltesten. Want ouders moeten hun kinderen met een gerust hart naar school kunnen sturen. Leerkrachten en leerlingen moeten zich zo veilig mogelijk voelen in de klas”.