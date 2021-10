Pillen (Open Vld) wil soepeler test- en inreisbeleid voor Britten tegen herfstvakantie

Deontologi­sche Commissie pleit voor eenvormige regeling voor giften aan parlements­le­den

12 oktober Om de kansen op corruptie van parlementsleden te verkleinen pleit de Federale Deontologische Commissie voor een eenvormig beleid over alle beleidsniveaus over het ontvangen van giften om de duidelijkheid, eenvormigheid en transparantie te verbeteren. Zo staat in een pas gepubliceerd advies, dat niet bindend is.