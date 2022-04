Pijnstillertekort voor kinderen: Vlaamse apotheken zitten door voorraden heen

Bewolking en buien in oosten, temperatu­ren tot 15 graden

In het oosten van het land vallen er dinsdagnamiddag nog buien, terwijl het in het westen droog is met meer zon. Het kwik stijgt tot 9 graden in de Hoge Venen, 11 graden aan zee en 15 graden in het centrum van het land. Dat zegt het KMI.

26 april