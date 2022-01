Pieter Loridon laat zich doelbewust besmetten met corona: “Ander speeksel in m’n neus liggen rammen”

Ex-basketter en bekende Vlaming Pieter Loridon (49) heeft zich doelbewust laten besmetten met het coronavirus. “Ik ben me bewust gaan laten besmetten”, zegt Loridon op Instagram. “Ander speeksel in m’n neus liggen rammen, met positief resultaat.” De BV zegt dat hij binnenkort naar het buitenland moet. Wie niet gevaccineerd is, heeft daarvoor een herstelcertificaat nodig. Maar wat Loridon doet, is niet zonder gevaar. Een Tsjechische zangeres die hetzelfde deed, bekocht het met haar leven .

“Neen, ik ga niet meedoen aan een V-maatschappij (vaccinatie-maatschappij, red)”, meldt Loridon op Instagram. “Ik ‘moet’ weldra naar het buitenland voor zaken en ook dat kan een gezonde mens vandaag niet meer zonder V (vaccin, red). #Gestoord”, klinkt het. “Ik ga dus voor een natuurlijke booster van m’n natuur immuunsysteem dat wél top werkt op de varianten.”

De tekst is bovendien voorzien van een foto waarop het lijkt alsof de BV speeksel in zijn neus ‘ligt te rammen’.

In het vervolg van de post zegt Loridon dat hij om zich heen mensen ziet die driemaal gevaccineerd zijn, maar die “extreem angstig voor élke besmetting” zijn. Daartegenover staan “mensen als ik die zich bewust besmetten (zonder angst) om vrij te kunnen bewegen”.

De methode die de voormalige basketter toepast is niet zonder gevaar. Ook de Tsjechische folkzangeres Hana Horka (51) liet zich opzettelijk liet besmetten, maar zij bekocht dat met haar leven.

In november kwam ook in Italië een 55-jarige man om het leven aan de gevolgen van corona, nadat hij het virus bewust ging opzoeken op een ‘besmettingsfeestje’ in Zuid-Tirol. Anderen kwamen als gevolg van gelijkaardige besmettingen terecht op intensieve zorgen.

Long Covid

Bovendien kan je, ook bij een ‘milde’ besmetting, dus een waarbij je niet in het ziekenhuis belandt, nog steeds ‘long covid’ oplopen. Patiënten met long covid hebben soms maanden later nog steeds last van symptomen als kortademigheid, vermoeidheid, of geheugen- en concentratieproblemen.

Je opzettelijk laten besmetten is sowieso een slecht idee, zegt Gregory Poland, directeur van Mayo Clinic’s Vaccine Research Group. Volgens hem is het beter om je te laten vaccineren. “Een boosterprik is nog altijd veiliger dan Covid-19 krijgen, zeker voor wie risico loopt op ernstige ziekte, zoals 70-plussers, mensen met diabetes of met een verzwakt immuunsysteem”, zegt Poland. Hij raadt een volledige vaccinatie mét boosterprik aan. In het beste geval word je dan niet besmet. In het tweede beste scenario loop je ondanks de boostervaccinatie toch nog Covid-19 op, maar enkel met milde symptomen of zelfs geen. Het slechtste scenario is om niet volledig gevaccineerd te zijn en zo ernstige ziekte of zelfs overlijden te riskeren na een infectie.

Ook het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid waarschuwt ervoor om je zeker niet opzettelijk te laten besmetten. “Het coronavirus is gevaarlijk. Je kunt er ernstig ziek van worden”, klinkt het in een verklaring. “En je kunt anderen besmetten, die op hun beurt ernstig ziek kunnen worden. Wie zichzelf besmet, brengt opzettelijk de publieke gezondheid in gevaar.”

