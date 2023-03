Pieter (68) en Katrien (57) hebben geen huis meer, alleen maar een camper én de koers: “We hebben een bed, douche, wc, keuken en een tv. Meer heb je toch niet nodig?”

Begrotings­con­tro­le is rond: “Dit akkoord zet ons land verder op de rails op een evenwichti­ge manier”

De regering heeft een akkoord bereikt: de begroting is – na 17 uur onderhandelen – afgeklopt op 1,75 miljard euro. Door de meeruitgaven, zoals meer plaatsen in de asielopvang en de extra middelen in de strijd tegen de drugscriminaliteit, moesten er heel wat gaten gevuld worden. Daarnaast wilde premier De Croo (Open Vld) ook besparen, op vraag van de Nationale Bank. “De opdracht was zeer duidelijk”, zei De Croo aan het begin van de persconferentie. “Na een periode van zware crisis moeten we de begroting verlagen.”