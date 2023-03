Pieter (68) en Katrien (57) hebben geen huis meer, alleen maar een camper én de koers: “Waarom zou je meer nodig hebben? Een huis kost enkel geld”

Een huis hebben ze niet meer. Een mobilhome volstaat, vinden Pieter Harvent (68) en zijn vrouw Katrien (57). Het hele jaar rijden ze rond, met de koers als bestemming. “Hoeveel wedstrijden zien we per jaar? Honderd, misschien. Maar dit jaar is het wat minder, spijtig genoeg. Ik heb kanker. Maar hier moésten we toch zijn, ziek of niet.” Dit is hun verhaal, van twee geboren woonwagenbewoners die overal en nergens wonen en daar best gelukkig van worden. “We hebben een bed, douche, wc, keuken en een tv. Meer heb je toch niet nodig?”