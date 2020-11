Piet Vanthemsche, auteur van het Belgische griepplan: “Voor deze pandemie was geen enkel plan adequaat”

Het was de bedoeling dat het griepplan regelmatig geactualiseerd zou worden, maar blijkbaar is dat niet gebeurd. Dat heeft Piet Vanthemsche vandaag verklaard in de Kamer. Vanthemsche was de auteur van het Belgische griepplan van 2006. “Voor de pandemie van dit jaar was echter geen enkel plan adequaat”, klinkt het.

Vanthemsche werd in 2005 aangesteld tot interfederaal griepcommissaris. Aanleiding was de dreiging van een pandemie van het H5N1-virus, een influenzavirus. Hij bleef maar tot de zomer van 2006 griepcommissaris. In zijn team zaten onder meer Marc Van Damme, Yves Van Laethem en Marc Van Ranst, die Vanthemsche uiteindelijk opvolgde.

Was dat plan voldoende om de huidige pandemie op te vangen? Volgens Vanthemsche had het plan houvast kunnen bieden. Een belangrijk verschil bijvoorbeeld is wel dat de epidemiologie van een influenzavirus anders is dan een coronavirus. "Maar een plan is maar een plan. Ik denk dat voor de pandemie van dit jaar geen enkel plan adequaat was. Alle plannen moesten worden bijgestuurd", aldus Vanthemsche in de Covid-Kamercommissie. Het was de bedoeling dat het plan zou worden geactualiseerd, "maar blijkbaar is dat niet blijvend gebeurd".

Diensten voldoende bemand?

Vanthemsche verwees naar zijn opvolgers voor vragen over de reden. "Ik vermoed dat er andere beleidsprioriteiten waren, maar de vraag is ook of de diensten voldoende bemand waren om het plan à jour te houden." Hij ziet een rol voor het Crisiscentrum om er voortaan over te waken dat noodplannen geactualiseerd worden.

Vanthemsche benadrukt ook dat we voor het eerst in onze tijd geconfronteerd werden met "een full blown pandemie die als een tsunami over de wereld rolde". Het ging om een virus waar heel weinig over bekend was. "De uitdrukking 'voortschrijdend inzicht' is nooit meer gebruikt dan tijdens deze crisis. De vele onbekende factoren waren in deze pandemie een groot deel van het probleem."

“Er gebeuren altijd fouten”

Hij wilde dan ook geen uitspraken doen over de vraag of het beheer van de crisis goed is aangepakt. Wel refereerde hij naar een uitspraak die hij ooit deed over de dioxinecrisis, toen hij actief was als kabinetschef. “Als iedereen die fouten gemaakt heeft en iedereen die niets gedaan heeft aan de deur zou gezet worden, dan blijft er niemand meer over. Dat zou hier ook zo zijn. Er gebeuren altijd fouten. Het is een trial and error-parcours."

Vanthemsche gelooft dat er op zes maanden tijd "uitzonderlijke inspanningen" zijn gebeurd door experten en crisisbeheerders op de verschillende niveaus. Zo werden er verschillende ad hoc-adviesfora in het leven geroepen. "De veelheid aan structuren maakte het soms moeilijk om de onderlinge afstemming te stroomlijnen.” Eerder werd al gewezen op de ingewikkelde institutionele organisatie die de stroomlijning parten speelde.