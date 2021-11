Piet Van Riet (90), levende legende onder de piloten: “Schrik? Eén keer, toen ze in Congo dreigden mijn vliegtuig in brand te steken, met mij erbij”

Piet Van Riet (90) is nog altijd een veelgevraagde gast op airshows. Niet om zelf nog in een cockpit te kruipen, wel om zijn vele anekdotes op te rakelen. Met een carrière die tussen 1955 en 1991 vier decennia omspande, is hij dan ook dé levende legende onder de Sabena-piloten. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking: “Mijn mooiste compliment? Dat je aan de landing van een DC-10 kon zien dat ik aan de stuurknuppel zat. Blijkbaar zorgde ik altijd voor een soft kiss, een zachte touchdown”, glundert hij.