Pierre Van Damme: “Start vaccinatie jongeren wellicht in zomervakantie, maar we doen er alles aan om dat te vervroegen”

Het is intussen enkele weken geleden dat de regering haar vaccinatiestrategie voorstelde. Eerst komen de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra aan de beurt. Die vaccinaties starten morgen en tegen eind januari moeten volgens Van Damme alle rusthuisbewoners in Vlaanderen hun eerste dosis gekregen hebben. “Daarna komt het personeel aan de beurt. Dat kan voor een deel parallel gebeuren”, klinkt het.

De bewoners en het personeel van de rusthuizen moeten een maand later nog een tweede dosis krijgen. Vanaf maart is het dan aan de eerstelijnszorg en het ziekenhuispersoneel en vanaf mei - misschien zelfs al in april volgens Van Damme - aan de 65-plussers en 45- tot 64-jarigen met onderliggende aandoeningen. “Naar mate we meer en meer vaccins ter beschikking zullen hebben, kunnen we nog sneller schakelen”, klinkt het.

Zomer

En wat met de jongeren, die helemaal achteraan in de rij staan? “We zouden het liefst iedereen voor de zomer gevaccineerd hebben. Momenteel komt de jeugd nog ergens in de grote vakantie aan de beurt. Maar we zouden er alles aan willen doen om dat - in functie van de levering van de vaccins - te vervroegen. We zijn enorm afhankelijk van die leveringen. Als dat vlotter en sneller gaat, is het zeker de bedoeling om de vaccinatiecentra zodra het kan te gebruiken voor de jongeren. Met een vaccinatiesysteem van dag en nacht, zodat je een inhaalbeweging krijgt voor de jongeren en zij ook zo snel mogelijk gevaccineerd raken.”