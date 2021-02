Pierre Van Damme: "Komende week meer duidelijkheid over aanpassing vaccinatiestrategie”

Nu de cijfers de slechte kant opgaan en bedrijven de beloofde vaccins niet kunnen leveren, neemt de druk voor een aangepaste vaccinatiestrategie toe. Dat vertelt vaccinoloog Pierre Van Damme in VTM Nieuws. Tegelijk zorgt het vaccin van Johnson & Johnson dat werd goedgekeurd in de Verenigde Staten voor nieuwe hoop. Volgens de vaccinoloog komt volgende week meer duidelijkheid over de nieuwe strategie.

Het vaccin van Johnson & Johnson is goedgekeurd in de Verenigde Staten en ook binnen de Europese Unie komt er hopelijk snel groen licht. Volgens vaccinoloog Pierre Van Damme is dat een hoopvolle stap richting een soepelere zomer. We zitten met het nieuwe vaccin aan vier vaccins die zouden kunnen ingezet worden. Dit vierde vaccin heeft bovendien maar één dosis nodig en de bewaar- en distributievoorwaarden zijn gunstiger.

Dat het vaccin van Johnson & Johnson eerder in de Verenigde Staten is goedgekeurd, is volgens de vaccinoloog normaal. Ook bij Pfizer en Moderna was dat het geval. Toch zitten de Europese Unie nog op schema. Er moeten een hele hoop testen gedaan worden om de kwaliteit te garanderen. Eenmaal dat is gebeurd, kan de effectieve vaccinatiestrategie versneld worden.

Toenemende druk

Toch is er druk om met de vaccins die nu al beschikbaar zijn, een versnelling hoger te schakelen. Van Damme bevestigt dat er een bepaalde druk is en dat er gekeken wordt naar mogelijke aanpassingen in de aanpak. Daar zouden in de komende week duidelijkheid over moeten komen.

Dat er in andere landen al sneller naar bijvoorbeeld vaccinaties met slechts één prik wordt gekeken, is volgens de vaccinoloog normaal. Vele landen kampen met een derde golf, waardoor de nood te hoog was. In België waren de cijfers lange tijd gunstig genoeg om te vertrouwen op de beloofde aantallen vaccins. Nu daar problemen opduiken, is een andere strategie nodig.

Lees ook: