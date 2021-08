Pierre (44) en zijn mama Antonina (71) uit Verviers: “Niet één telefoontje van de stad om te vragen hoe het met mama gaat”

Amerikaans leger behoudt vijf sites in Duitsland en één in België

6 augustus Het Amerikaanse leger kondigde vrijdag het behoud van zes locaties aan die het eerder van plan was terug te geven aan de Duitse en Belgische regeringen. In ons land is dat het geval van de Daumerie-kazerne in Chièvres, in de provincie Henegouwen. De VS wijst voor deze koerswijziging naar "groeiende behoeften" in Europa.