Piek omikrongolf lijkt bereikt of zelfs voorbij in enkele Europese landen: zo staan wij ervoor

Er komen hoopvolle signalen uit landen als Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, dat de piek van de omikrongolf wel eens bereikt of zelfs voorbij zou kunnen zijn. Ook Europees directeur Hans Kluge van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) liet het zich deze week ontvallen en hij meldde erbij dat dit “een beetje vroeger dan verwacht” was. Maar hoe is de situatie in Europa nu exact? En hoe staan wij er eigenlijk voor? Want vanmorgen leek de stijging van het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen in ons land te vertragen in de cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Biostatisticus Geert Molenberghs licht toe.

Is de hoop vanuit sommige Europese landen terecht?

Molenberghs: “Dat zou kunnen. We zien bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk - dat relatief vroeg de omikrongolf in ging - dat de jongste dagen alle indicatoren over hun piek lijken te zijn. Het signaal is er. We zien dat in de besmettingscijfers, maar ook in de hospitalisaties, die wat minder snel oplopen dan de dagen ervoor. Dat zijn inderdaad prille signalen die hoopvol zijn.”

Hoe is de situatie in ons land? Is bij ons de piek ook in zicht?

Molenberghs: “Bij ons moeten we voorzichtig zijn, want we zitten aan de limiet van onze testcapaciteit. Dat maakt de grafiek van het aantal bevestigde besmettingen wat onbetrouwbaar. Het kán dat de piek in zicht is, maar er zit wat onzekerheid op. We hebben wel nog altijd een zeer hoge positiviteitsratio (tussen 5 en 11 januari bedroeg die 29,1 procent, wat betekent dat bijna een derde van alle tests positief was, red.). We zijn ook wat later de omikrongolf ingegaan. Anderzijds hebben modellen aangegeven dat dit de periode is waarop we naar de hogere niveaus zouden gaan in de besmettingscijfers.”

Volledig scherm © ANP

Uit onze ziekenhuizen komen ook hoopvolle signalen. Kan dat nog veranderen?

Molenberghs: “Absoluut. Dat hebben we gezien in het Verenigd Koninkrijk. De bezettingsgraad van de Britse ziekenhuizen ligt voor de meest recente periode 2 tot 2,5 keer zo hoog als eind november, begin december. Ook in New York en enkele Amerikaanse staten zijn de hospitalisatiecijfers fel gestegen. In december zagen we drie tot vier weken na de introductie van omikron nog niets in de ziekenhuiscijfers, maar dan plots vanaf Kerstmis was er een stevige toename. Ook bij ons kan het nog veranderen, zeker als het virus de oudere en meer kwetsbare populatie bereikt. We moeten voorzichtig zijn.”

Hoe zit het met de mogelijke impact van samenkomsten tijdens de feestdagen en de terugkeer naar het werk en de school deze week? Is daar iets van te zien in de cijfers?

Molenberghs: “Opnieuw: we moeten voorzichtig zijn met onze besmettingscijfers, omdat die wat onbetrouwbaar zijn. We mogen niet de illusie hebben dat we alles vaststellen. Maar er is wel degelijk een evolutie. Het effect van Kerstmis en Nieuwjaar zit al in de cijfers vervat, dat is al lang genoeg geleden. Zeker omdat omikron een korte generatietijd heeft. Daardoor zien we het effect sneller.”

Volledig scherm © Photo News

Voor de opening van de scholen en de terugkeer naar het werk ligt het anders. Die dateren nog maar van deze week. “In een land als Frankrijk zijn de scholen al twee weken open. Een aantal regio’s in Frankrijk en Spanje hebben hun cijfers zeer sterk zien stijgen. Zo komt de incidentie in de regio van Parijs (Ïle-de-France) boven de 6.000 uit. Dat is bij ons niet het geval. In Brussel zitten we wel boven de 3.000. Je ziet dat veel plaatsen qua incidentie naar ongekende hoogten gegaan zijn. Op een bepaald ogenblik stopt het natuurlijk. Op zeker moment raakt de brandstof van de epidemie op. Maar daar zijn wij nog niet. We kunnen nog wat achterop lopen en er kunnen dus nog effecten komen van de opening van de scholen en de terugkeer naar het werk.”

Zijn er plaatsen in Europa waar het momenteel minder goed gaat of waar het ergste nog moet komen?

Molenberghs: “Ik denk in heel grote mate in de meer oostelijke landen van Europa. Daar komen nog sterke stijgingen aan. In de deltagolf was het andersom. Toen kwamen de oostelijke landen voorop en hun cijfers gingen zeer hoog, vooral die van de hospitalisaties en de mortaliteit. Ze hebben daar dan ook een veel lagere vaccinatiegraad dan in West-Europa. Op dit moment zie je in een aantal Oost-Europese landen de beginnende stijgingen die wij ook gekend hebben. Dat zie je ook in Latijns-Amerika. In enkele Amerikaanse staten - zoals New York - lijkt het erop dat ze stilaan hun piek bereikt hebben en aan het dalen zijn, maar in landen als Argentinië, Chili en Brazilië zie je nu de omikrongolf pas aankomen.”

Het venijn kan in de staart zitten. De Amerikaanse wetenschapper Eric Topol wijst erop dat omikron in Zuid-Afrika na de piek niet gedaald is naar nul, maar wat blijft steken.

Molenberghs: “Zoiets is mogelijk, maar het is nog wat te vroeg om daar voor ons al uitspraken over te doen. Het is moeilijk om ons te vergelijken met een Afrikaans land - om heel wat redenen, van de bevolkingssamenstelling tot de opvolging of het testbeleid. In het westen zitten we nog nergens in deze fase. We hebben dus geen gegevens of vaststellingen om op terug te vallen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Het kan evengoed dat als een coronagolf heel fel geweest is en een groot deel van de bevolking besmet heeft, dat er een periode komt van relatieve kalmte. Er spelen daar heel wat factoren. Landen als Spanje en Portugal hebben in de vroege zomer van vorig jaar een hoge deltagolf gehad en zijn daarna langere tijd relatief laag gebleven. Een land als het Verenigd Koninkrijk is dan weer op een hoog niveau blijven steken sinds de zomer. Veel hangt af van de maatregelen die genomen worden.

LEES OOK: