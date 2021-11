Philippe Nys verkozen tot nieuwe voorzitter Jong VLD

Vandenbrou­c­ke over versoepel­de teststrate­gie: “Tijdelijke maatregel om capaciteit vrij te maken”

Ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) geeft toe dat wie een hoogrisicocontact had, zich best laat testen op dag vijf. Toch werd gisteren beslist om dat op dag één te doen, een beslissing waar snel veel kritiek op kwam van huisartsen. “Het is een tijdelijke maatregel om testcapaciteit vrij te maken voor wie ziek is", verdedigde Vandenbroucke de bekritiseerde maatregel in De Zevende Dag op één.

11:45