Philippe krijgt 7 snelheidsboetes na dagtripje naar de kust: “Ik keer nooit meer terug”

Saint-Hubert “Zoeken naar speld in hooiberg”: nog vier gevangenen die met slijp­schijf ontsnapten op vrije voeten

In de gevangenis van Saint-Hubert (provincie Luxemburg) zijn gisterenmiddag tien gedetineerden ontsnapt. Met een slijpschijf, die gebruikt werd voor werken in de instelling, hadden ze een gat in de omheining gemaakt. Zes onder hen zijn intussen weer opgepakt, veelal dankzij tips van omwonenden. “Voor de vier anderen is het zoeken naar een speld in een hooiberg”, klinkt het.