PFOS-vervuiling zit overal: in de Demer is het zelfs erger dan in de Schelde

Overheid al jaren op de hoogte over PFOS-vervuiling, zegt bouwheer Oosterweel­ver­bin­ding: “Sinds 2017 consequent over verontrei­ni­ging gerappor­teerd”

11:00 “Wij hebben nooit verstoppertje gespeeld.” Dat zegt Lantis, de bouwheer van de Oosterweelwerken, over de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht. Sinds 2017 werd over de verontreiniging “consequent gerapporteerd aan de hogere overheid”, maakte CEO Luc Hellemans dinsdagavond duidelijk in ‘Terzake’.