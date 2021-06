PFOS-vervuiling zit overal: dringen maatregelen in héél Vlaanderen zich op?

Moeten we stoppen met het gebruik van pannen met PFAS? Toxicoloog Jan Tytgat: “Geen gevaar op blootstel­ling bij correct gebruik”

14 juni Na het PFOS-schandaal in Zwijndrecht heerst er grote ongerustheid. Dergelijke chemische stoffen worden ook verwerkt in allerlei andere gebruiksvoorwerpen. Zo stuurden lezers ons de vraag of pannen met antiaanbaklaag nog wel mogen gebruikt worden, want ook bij de productie van sommige pannen wordt een dergelijke stof aangewend. Toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) stelt onze lezers gerust: “Wanneer je die pannen correct gebruikt, is er geen risico op blootstelling.”