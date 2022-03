PFOS-vervuiling: “Sanering rond 3M-site nodig om humane risico's op te heffen”

Open Vld, CD&V en N-VA pleiten voor extra investerin­gen in Defensie

Theo Francken (N-VA), Jasper Pillen (Open Vld) en Hendrik Bogaert (CD&V) hebben woensdag in de Kamer gepleit voor bijkomende investeringen in Defensie. "Het is goed dat de regering in onverdachtere tijden is begonnen om de historische achterstand goed te maken, maar het zal meer moeten zijn", zei Pillen.

2 maart