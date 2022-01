Pfizer vraagt goedkeuring coronapil in Europa - Coucke test positief op coronavirus, De Wever in isolatie

Lieven Annemans verspreidt desinforma­tie over vaccinatie bij jonge kinderen: “Doet de waarheid geweld aan en bemoei­lijkt het debat”

Gezondheidseconoom Lieven Annemans, ooit lid van een expertengroep om de overheid te adviseren in de strijd tegen het coronavirus, heeft op Twitter een afbeelding gedeeld met daarop desinformatie over vaccinatie bij kinderen. De professor wordt in de reacties teruggefloten, onder meer door viroloog Marc Van Ranst.

10 januari