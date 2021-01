Pfizer slaat mea culpa: “Meer vaccins maken, dat is niet zomaar even aan de knop draaien”

Een storm in een glas water. Zo noemt topman Karel Van De Sompel van Pfizer in een interview met 'VTM Nieuws' de heisa die afgelopen weekend ontstond rond zijn bedrijf. Vrijdagavond raakte bekend dat ons land 40.000 dosissen minder zou krijgen dan de voorziene 93.500. Het bericht kwam hard aan bij de taskforce die instaat voor de vaccinaties. "We waren zeer verrast", reageerde Dirk Ramaekers, het hoofd van de taskforce. "Het is moeilijk werken op deze manier. Het vertrouwen heeft een knauw gekregen. Laten we hopen dat het bij een eenmalige hapering blijft. Het sterkt ons wel in de overtuiging dat we voorzichtig moeten blijven."