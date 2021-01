Pfizer reageert op vertraagde levering: “Meer dan ooit een betrouwbare factor in dit verhaal”

OVERZICHT. Gemiddeld aantal nieuwe besmettin­gen per dag stijgt nog licht, maar duikt weer onder grens van 2.000

12:07 Het gemiddeld aantal nieuwe gevallen per dag duikt opnieuw onder de grens van 2.000. Op dagbasis is er sprake van een stabilisatie. De trend van het aantal opnames en overlijdens is nog altijd licht dalend. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.