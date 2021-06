Pfizer levert 5,4 miljoen vaccins tijdens zomer, Vlaanderen voorziet ‘inhaalvaccinatie' vanaf eind augustus voor wie tweede prik miste

Vaccinproducent Pfizer/BioNTech zal in de maanden juli, augustus en september 5,4 miljoen vaccindosissen leveren aan België. Dat heeft Dirk Dewolf, topman van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid aangekondigd. Die vaccins zullen in Vlaanderen onder andere gebruikt worden voor een inhaalvaccinatie voor wie zijn tweede prik heeft gemist door vakantieplannen. De vaccinatiecentra krijgen daar extra financiering voor.

Pfizer heeft zopas aan België laten weten dat er in het derde kwartaal in totaal 5,4 miljoen vaccins geleverd zullen worden, kondigde Dewolf aan op de wekelijkse persbriefing. Het is nog niet duidelijk volgens welke wekelijkse verdeling dat zal gebeuren, maar over de dertien weken van de zomer heen zijn dat er gemiddeld 415.000 per week. In de maand mei leverde Pfizer ongeveer 360.000 vaccins per week, deze maand moeten dat er ongeveer 700.000 per week zijn.

Dewolf hoopt samen met minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) dat in de eerste weken van juli het hoogste aantal dosissen zullen toekomen, maar kan daar dus nog geen garantie over geven. “Pfizer heeft laten weten dat het binnenkort, waarschijnlijk volgende week, zijn licht zal laten schijnen op de eerste week van juli.” Tot nu toe was er alleen een leverschema tot einde juni bekend voor Pfizer.

De extra vaccins zijn, samen met de leveringen die nog zullen volgen van AstraZeneca, Moderna en Johnson & Johnson, sowieso nodig om de nog resterende inwoners in juli en augustus hun eerste en tweede coronaprik te kunnen geven. Het Curevac-vaccin komt allicht te laat voor de gewone vaccinatiecampagne, met de eerste ladingen die allicht pas in augustus toekomen.

Inhaalmoment

Maar daarnaast werkt Vlaanderen ook aan een ‘inhaalvaccinatie’, kondigden Dewolf en Beke aan. Die is bedoeld voor wie zijn tweede prik door vakantieplannen heeft moeten missen. De praktische details worden momenteel nog uitgewerkt, maar allicht zal het gaan om een beperkte periode van enkele weken vanaf einde augustus tot mogelijk begin oktober. Tot eind augustus zullen namelijk zo goed als alle beschikbare vaccins ingezet moeten worden voor wie wel op zijn uitnodiging ingaat.

Zorg en Gezondheid vraagt om sowieso te proberen in te gaan op de uitnodiging voor de eerste prik, aangezien één prik vanuit gezondheidsoogpunt altijd beter is dan geen. “Elk uitstel van vaccinatie is uitstel van bescherming”, aldus Dewolf. Wie daarna niet in de mogelijkheid is om de tweede prik te krijgen, zal zich dan waarschijnlijk zelf actief moeten inschrijven voor de inhaalvaccinatie van die tweede dosis. Dat zal wel altijd gebeuren met hetzelfde vaccin waarmee u uw eerste prik kreeg.

Het agentschap vraagt om altijd te laten weten wat u van plan bent met uw uitnodiging, om zo geen vaccins verloren te laten gaan, of u nu bevestigt, annuleert of weigert.

Planningstool mogelijk begin volgende week opnieuw online

Wie zijn twee uitnodigingen helemaal aan zich voorbij laat gaan en tegen het einde van de campagne ook nog geen eerste prik heeft gekregen en dus volledig niet gevaccineerd is, zal wel opnieuw uitgenodigd worden. Dat zal pas gebeuren na alle uitnodigingen voor de meerderjarigen. Ook voor wie actief geweigerd heeft, komt er een tweede kans, maar u zal dan zelf moeten aangeven dat u toch uitgenodigd wenst te worden.

Om de inhaalvaccinatie mogelijk te maken, heeft de Vlaamse regering beslist de financiering van de vaccinatiecentra te verlengen tot 15 oktober. De praktische organisatie is momenteel nog in uitwerking, Zorg en Gezondheid belooft tegen volgende week meer details over de plannen. Begin volgende week komt mogelijk ook de planningstool waarop u kan kijken wanneer uw uitnodiging ongeveer in de bus moet vallen, opnieuw online.

Tegen dan moet er ook meer zicht zijn op een nieuw einddatum voor de eerste prik, nadat die van 11 juli vorige week sneuvelde door de leveringsproblemen en de beslissing Johnson & Johnson niet meer aan mensen jonger dan 41 te geven. Morgen vergaderen de ministers van Volksgezondheid over de vraag of dat laatste vaccin ook vrijwillig aan jongeren gegeven zal kunnen worden.