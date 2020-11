Pfizer dient verzoek in voor versnelde goedkeuring van coronavaccin

Een varkens­haas­je in pepersaus, of wat wormen om te vissen? Door de lockdown vind je het allemaal in de automaat

12:30 Van de simpelste spaghetti tot een sterrenmaaltijd, van fietsbenodigdheden tot hengelgerei of vuilniszakken: je kan het zo gek niet bedenken of het zit vandaag in een automaat. Sinds de horeca een eerste - en vooral een tweede keer - de deuren moest sluiten en ook niet-essentiële winkels dicht zijn, vliegen de automaten de deur uit. Leveranciers kunnen de vraag niet bijhouden. “Nu ziet iedereen toch in dat de automaat een blijver is.”