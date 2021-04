Pfizer België start klinisch onderzoek met antivirale behandeling voor SARS-CoV-2

Steven van Gucht: “Plan voor versoepe­lin­gen haalbaar, maar zeker niet vanzelf­spre­kend. Percentage positieve testen was in geen maanden zo hoog”

13:38 Het plan voor toekomstige versoepelingen dat het Overlegcomité deze week voorstelde is “haalbaar, maar zeker niet vanzelfsprekend”. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd op de briefing van het Crisiscentrum over de epidemiologische situatie in ons land. Hij gaf ook mee dat het percentage positieve coronatesten in geen maanden zo hoog was.