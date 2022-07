“PFAS zitten overal, maar niet per se in alarmerende hoeveelheden”

PFAS kunnen zowel in grondwater, als in eieren en de lucht zitten. Dat de stoffen er terecht komen zonder een onmiddellijke bron in de omgeving, komt doordat ze nu eenmaal in veel producten worden gebruikt. Zo kunnen ze voorkomen in waterafstotende schoenenspray, waterbestendige lippenstift, regenjassen, pannen of bepaalde rietjes. De gemeten waarden zijn echter niet alarmerend, aldus Vrancken. Het is ook niet zo dat bij elke meting PFAS werden vastgesteld. Het gaat dus op die plaatsen niet om niveaus die alarmerend zijn, klinkt het.