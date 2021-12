PFAS gevonden in onze landbouwproducten, maar “actielimiet nergens overschreden”

Steven Van Gucht: “Experten adviseren niet om horeca vroeger sluitings­uur op te leggen”

“De experten hebben niet geadviseerd om de horeca een vroeger sluitingsuur op te leggen.” Dat heeft Steven Van Gucht gezegd in VTM Nieuws: “Het risico in de privésfeer is groter dan in de horeca.” Eerder vandaag was het advies van coronacommissaris Pedro Facon voor het Overlegcomité van morgen gelekt, waarin ook een vroeger sluitingsuur voor de horeca op tafel lag. Maar dat is volgens Van Gucht dus geen advies van de experten.

21 december