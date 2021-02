Peutermeisje (22 maanden) sterft na zware mishandeling in provincie Henegouwen

LIVE. GSK wil 100 miljoen dosissen van vaccin Curevac produceren in Waver - Aantal nieuwe coronabe­smet­tin­gen daalt wereldwijd

12:03 De vaccinatie van de brede bevolking zal volgens leeftijd gebeuren. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) in de commissie Welzijn gezegd. “We werken volgens het leeftijdsprincipe. Dus de oudste mensen eerst en dan de volgende groepen”, zei Beke. Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) is het evenmin eens met de suggestie de jongeren naar voren te halen in de vaccinatiecampagne. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.