Peuter (2) verdrinkt in tuinvijver

IN KAART. Zoveel 65-plus­sers zijn er al gevacci­neerd in uw gemeente

17:19 Nog een drietal weken, en alle Vlaamse 65-plussers moet een eerste inenting tegen het coronavirus hebben gekregen. Willen we dat doel halen, dan is er nog wel een lange weg te gaan. Vandaag is nog maar 21,22 procent van alle 65-plussers in Vlaanderen minstens één keer gevaccineerd. Op de kaart en in de tabel onderaan kan u de cijfers voor uw eigen gemeente opzoeken.