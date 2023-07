Peuk gooi je beter niet op straat: Vlaamse handhavers gaven al 10.000 GAS-boetes voor zwerfvuil

Israëli­sche doelman die verdacht werd van aanranding Vlaams meisje (17) post lange liefdesver­kla­ring aan echtgenote op Instagram

De Israëlische profvoetballer die eerder dit jaar verdacht werd van de aanranding van een Vlaams meisje (17) in een discotheek in Athene, heeft zijn liefde voor zijn echtgenote uitgeschreeuwd in een dubbele post op Instagram. Eerder deze maand raakte bekend dat Boris Kleyman (32) niet voor de rechtbank zal moeten verschijnen in de zaak.