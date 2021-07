Petra De Sutter wilde vergoeding vragen voor eigen appartement in Brussel, maar weigerde uiteindelijk

Van de 20 regeringsleden zijn er 9 die over een dienstappartement of vertrek beschikken waar zij kunnen overnachten na late vergaderingen. De premier heeft de Lambermont en ministers Sophie Wilmès (MR), Karine Lalieux (PS), Vincent Van Peteghem (CD&V), Annelies Verlinden (CD&V), Ludivine Dedonder (PS) hebben een appartement op hun kabinet, net als staatssecretarissen Meryame Kitir (Vooruit) en Matthieu Michel (MR). Voor David Clarinval (MR) huurt de Regie der Gebouwen - dat onder de bevoegdheid van Michel valt - een appartement.

De Sutter - die in het Oost-Vlaamse Horebeke woont - had zelf al een appartement in Brussel en informeerde vorig jaar naar een eventuele compensatie. De Regie der Gebouwen gaf groen licht en de kwestie stond dan ook ter definitieve goedkeuring op de agenda van de ministerraad. Maar dat agendapunt werd uiteindelijk van de agenda verwijderd.

“Als dat al bekeken werd, dan is het in ieder geval niet meer aan de orde", aldus haar woordvoerder tegenover L’Echo. Mogelijk zag De Sutter dus tijdelijk in dat het wat ongelukkig zou overkomen - ook al zou de Regie der Gebouwen er met 500 euro ‘huur’ per maand nog relatief goedkoop vanaf komen in Brussel.