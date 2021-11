Petra De Sutter over akkoord verplichte vaccinatie zorgpersoneel: “Teksten zijn nu verfijnd en verbeterd”

Vicepremier Petra De Sutter (Groen) vindt dat het “verfijnde” akkoord over de verplichte vaccinatie in de zorgsector een verbetering is ten opzichte van het oorspronkelijke dat PS-voorzitter Paul Magnette plots opblies. “Het waren moeilijke momenten tijdens het overleg daarover, maar we zijn er toch weer in geslaagd om tot een akkoord te komen”, zei ze in De Zevende Dag.

“Het is een heel moeilijk onderwerp, want we hadden deze zomer al besproken dat de zorgverleners verplicht zouden worden gevaccineerd. Die beslissing is toen door het Overlegcomité genomen, maar dan volgt er nog een lange juridische weg om dat in de praktijk om te zetten”, zei de Sutter. Dat Paul Magnette zich plots niet meer achter het akkoord van de federale regering kon scharen, zorgde voor “moeilijke momenten”.

“Maar van een crisis was geen sprake. De PS wilde absoluut een verfijning”, aldus De Sutter, “en we zijn er toch weer in geslaagd om tot oplossingen te komen.” Over wat de PS de bocht deed nemen, zei de minister: “Misschien de reacties uit het veld, uit de sector en van de syndicale organisaties.” Ze noemde het “vervelend” dat er opnieuw moest worden onderhandeld met de PS, want “een akkoord is een akkoord, en dat hadden we maandag”. “Maar als je achteraf kijkt naar de teksten zoals ze nu voorliggen, vind ik persoonlijk dat ze verbeterd zijn.”

De Sutter verklaarde zich ook persoonlijk voorstander van de verplichte vaccinatie voor de zorgverleners. Ze toonde wel “begrip voor de overtuiging en de vrijheid van mensen, maar dan moet je niet in de zorg willen gaan werken, als je dat risico wil nemen”.

Een algemene verplichting van de vaccinatie vindt De Sutter veel minder evident dan in de zorgsector, waar je “het beste wil voor je patiënten, wat toch een extra argument is”. De Sutter wil vooral blijven inzetten op motivatie voor vaccinatie en wacht verder de analyses af over de juridische, ethische en andere aspecten van een vaccinatieplicht voor iedereen om zich daarover uit te spreken. Het is volgens haar weer zoeken naar een evenwicht. “Je gaat de fysieke integriteit van mensen beïnvloeden, anderzijds is het een effectieve maatregel om het virus zo rap mogelijk weg te krijgen.”

