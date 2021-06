Petflessen Coca-Cola worden voortaan gemaakt van gerecycleerd plastic: “Als iedereen dergelijke inspanningen zou leveren, komen we ergens”

De “Russische Aldi” komt naar België: zo zien de winkels eruit

19:56 In september opent de eerste Belgische supermarkt van de Russische keten Mere, naar eigen zeggen de allergoedkoopste op de Europese markt. Zo zien de winkels er ook uit. Ze zijn spartaans ingericht: in de rekken liggen producten van onbekende merken uit Oost-Europa en Rusland. VTM NIEUWS is al eens gaan kijken en prijzen vergelijken in de dichtstbijzijnde Mere, in Homburg in Duitsland.