Peter Goossens (59) laat eind dit jaar restaurant Hof van Cleve over aan keukenchef

Na 37 jaar zullen Lieve en Peter Goossens eind 2023 de deur van hun restaurant Hof van Cleve in Kruisem als gastvrouw en chef-eigenaar definitief achter zich dichttrekken. “We denken er al enkele jaren aan om ons professioneel leven een nieuwe wending te geven”, aldus de 59-jarige Peter Goossens, die zoals bekend in Hotel La Réserve in Knokke zijn medewerking verleent bij het openen van een nieuw restaurant.

“Het is werken van ‘s ochtends tot ‘s avonds laat. Je moet zorgen dat alles perfect is. Je moet ook creatief blijven zijn en zorgen dat er een topservice is. Dat zit in jou of niet. Het is van in het begin de bedoeling geweest om dat niveau te halen. Maar er komt aan alles een einde. Het is tijd voor privézaken nu. Het is natuurlijk je kind dat je hebt grootgebracht. Nu moet je dat afgeven. Dat is een emotioneel moment”, vertelt Goossens aan HLN LIVE.

“We hebben er lang over getwijfeld. Als je de geschikte persoon vindt, dan moet je knopen doorhakken”, gaat hij verder. “Nu we zo iemand gevonden hebben, dan moet je de beslissing nemen. We hebben een zeer goede overeenkomst.” Goossens wil er geen bedrag kleven op de verkoopovereenkomst.

DNA

Met hun huidige keukenchef Floris Van Der Veken hebben ze de ideale opvolger gevonden. “Floris combineert metier, talent, drive en onvoorwaardelijke passie en toewijding om op zijn manier in Hof van Cleve met dit team een nieuw succesvol hoofdstuk te schrijven”, aldus de driesterrenchef die vol vertrouwen uitkijkt naar zijn opvolger. Van Der Veken is al een tiental jaar actief en kent als rechterhand van Peter Goossens het Hof van Cleve zeer goed.

Aan de eigen culinaire identiteit van het Hof van Cleve heeft hij dankzij Goossens al verschillende jaren mee smaak en vorm mogen geven. Hij gaat die identiteit niet ineens helemaal omgooien. “Allicht zal er genoeg tijd zijn om her en der persoonlijke accenten aan te brengen. Die ideeën zullen weloverwogen en met respect voor de culinaire nalatenschap van Peter en Lieve stap voor stap een plaats krijgen”, besluit Van Der Veken.

Ander project

Goossens opende in 1986 restaurant Hof van Cleve. Samen met zijn echtgenote en gastvrouw Lieve Fermans haalde het Hof van Cleve een topquotering van 19,5 op 20 in Gault&Millau in 2004 en drie Michelinsterren in 2005.

Volledig scherm Chef Peter Goossens Lieve Fermans. © BELGA

“We hebben dit alleen maar kunnen waarmaken door een team dat elke werkdag absolute zin voor gastvrijheid, zorgvuldigheid en detail met ons deelt en daarbij 100 procent betrokkenheid toont. Teamwerk is de sleutel tot succes, ik weet het, het blijft een huizenhoog cliché, maar het is echt niets anders. Naar onze medewerkers gaat dan ook alle dankbaarheid. Wanneer we eind dit jaar op onze laatste dag de sleutels aan Floris overhandigen, en dan naar huis gaan, zullen we vooral lang kunnen terugblikken op alle mooie herinneringen aan hen en aan onze gasten”, aldus Goossens, die er blijft tot de sluiting op 24 december 2023.

Goossens heeft een ander project: La Réserve in Knokke. “We kunnen ongeveer 150 mensen ontvangen. Alles is er nu uitgebroken. We willen deze zomer openen. Het is fantastisch om te werken met Bart Versluys en Marc Coucke. Het wordt een lekkere Belgische keuken met alle klassiekers”, besluit Goossens. “Je moet altijd klaar zijn voor een uitdaging. Je mag niet in in een zwart gat vallen. Het wordt totaal iets anders.”

KIJK. Peter Goossens reageerde in november nog emotioneel toen het Hof van Cleve opnieuw tot beste restaurant van België werd uitgeroepen: