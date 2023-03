Peter C. (46), verdachte van verijdelde Miss België-aanslag, moet in de cel blijven

“Hij hoort niet thuis in de gevangenis.” Dat is het duidelijke standpunt van de verdediging van Peter C., de man uit Lommel die op zaterdag 11 februari opgepakt werd in De Panne. Sindsdien zit hij in de cel. Volgens het federaal parket wilde hij een aanslag plegen tijdens de verkiezing van Miss België. Die verkiezing vond plaats in het Proximus Theater in Plopsaland en ging uiteindelijk met een uur vertraging van start. Peter C. was in het bezit van twee vuurwapens en een kogelwerende vest.