Pestkoppen slaan Yana (14) met hersenbloeding in ziekenhuis, school zondert haar af in klaslokaal: “We kunnen toch geen bodyguard inhuren”

politiek INTERVIEW. Egbert Lachaert na zijn vertrek: “Het was óf mijn blauwe standpun­ten, óf premier De Croo”

In een robbertje met premier Alexander De Croo over het leiderschap van Open Vld, delft voorzitter Egbert Lachaert het onderspit. Zijn liberaal vuur leek al een tijd uitgedoofd, maar toch komt zijn vertrek als een verrassing. “Als de partij in woelig water terechtkomt, moet de kapitein zijn eigen positie in vraag durven stellen. Maar ook de rest van de bemanning moet in de spiegel durven kijken”, zegt hij aan HLN in een bijzonder openhartig afscheidsinterview.