Persstop in zaak van Dave De Kock op vraag van onderzoeksrechter

Dave De Kock belandt wellicht in overbevolk­te gevangenis van Dendermon­de. Wij kregen een kijk binnen de muren: “Nieuwko­mers krijgen matras op de grond”

Dave De Kock is in België. Hij is vanmorgen overgeleverd aan ons land. Hier wordt hij door de onderzoeksrechter ondervraagd en wellicht belandt hij in de overbevolkte gevangenis van Dendermonde. Nochtans was die gevangenis net de reden waarom hij zich verzette tegen zijn uitlevering aan België. In Dendermonde slapen de gedetineerden op de grond en daar wil je als gedetineerde liever niet terechtkomen. Wij kregen — hoogst uitzonderlijk en voor de allereerste keer — een kijk binnen de muren van het prison.

1 maart