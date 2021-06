Persoon overleden na ongeluk op E40 nabij Blegny (Luik)

Minister Dalle over vechtpar­tij Blaarmeer­sen: "Mochten ze een job hebben, zouden ze deze zaken niet doen”

10 juni "De werkloosheidscijfers zijn in Brussel nog altijd torenhoog. Een op de vier jongeren is werkloos. Mochten ze een job hebben, zouden ze deze zaken niet doen." Dat zei Vlaams minister voor Brussel Benjamin Dalle (CD&V) donderdag in Terzake op Canvas, in een reactie op het incident in de Gentse Blaarmeersen.