Persoon overleden na aanrijding door trein in Manage, treinverkeer plaatselijk verstoord

Antwerpen Camerabeel­den brengen duidelijk­heid over dood Jesse (5): aangereden door een trein, geen halfuur nadat hij was verdwenen

De vijfjarige Jesse uit Hasselt, die maandagnamiddag dood werd aangetroffen in een treinkoker vlak bij het station Antwerpen-Centraal, is aangereden door een trein. De jongen was op slag dood. Jesse was maandag met zijn mama en zijn broertje op familiebezoek in Antwerpen. De jongens zitten samen op een school voor kinderen met een autismespectrumstoornis en hadden maandag vrijaf.

8 februari