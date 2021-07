Persoon meegesleurd door Ourthe in Rendeux

ONZE OPINIE. Als Pukkelpop niet veilig kan doorgaan, dan hebben we als maatschap­pij gefaald

13 juli De symboolwaarde om Pukkelpop vanaf 19 augustus te laten doorgaan kan gigantisch zijn. Nog vijf weken op onze tanden bijten, ons aan de regels houden en zoveel mogelijk vaccineren, en dan moét een veilige Pukkelpop mogelijk zijn, en moeten we in één ruk ook tal van andere maatregelen kunnen schrappen. Dan kunnen we het vuurwerk niet alleen boven de wei van Kiewit laten knallen, schrijft hoofdredacteur Brecht Decaestecker, maar over heel Vlaanderen: “Als we daarin slagen, dan zijn wij - eindelijk een keer - de regio waar de hele wereld naar komt kijken.”