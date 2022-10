Personeelstekort en hoge werkdruk: studie bevestigt hardnekkige pijnpunten bij huisartsen

Huisartsen trekken al langer aan de alarmbel. In bepaalde regio's is er een nijpend tekort aan huisartsen en er zijn ook al langer signalen van een steeds toenemende werkdruk. Sommige huisartsen zien zich genoodzaakt een patiëntenstop in te voeren, anderen denken eraan de handdoek in de ring te gooien.

Een onderzoek van Domus Medica, UGent en VIVEL in twee regio's is nog niet representatief voor heel Vlaanderen, maar lijkt wel een aantal van die pijnpunten te bevestigen. Zo zegt 60 procent van de huisartsen in de twee regio's dat er bij hen een gedeeltelijke patiëntenstop geldt, bij 13 procent geldt een volledige patiëntenstop. In geen enkele praktijk zijn er nog vrije consultaties. Bijna zes op de tien huisartsen zeggen dat de werkdruk zwaar begin te wegen (44 procent) of onhoudbaar begint te worden (15,4 procent). Een kwart van de huisartsen is van plan om binnen een termijn van vijf jaar de praktijk te stoppen.

Monitoringsysteem

Bedoeling is om het meetinstrument nu verder te verfijnen en uit te testen in drie extra regio's. Nadien, in 2023, moet het project in heel Vlaanderen uitgerold worden. Domus Medica is tevreden dat er een soort permanent monitoringsysteem komt. "Het is de eerste keer dat we op zo een grote schaal een dergelijk verfijnd meetinstrument kunnen ontwikkelen", klinkt het.

Voor vervangend Vlaams minister van Volksgezondheid Benjamin Dalle bevestigen de resultaten dat de huisartsengeneeskunde niet alleen moet ondersteund worden, maar dat er daarbij moet nagedacht worden over een andere organisatie. Dat is ook de reden waarom de Vlaamse regering het licht op groen heeft gezet voor bijkomende proefprojecten voor brede eerstelijnspraktijken

Dit voorjaar zijn al zes proefprojecten gestart waarbij huisartsen met andere zorgverleners, lokale besturen en diensten samenwerken. "Op die manier neem je een aantal taken uit handen van de huisarts zodat er meer tijd is voor zorg voor patiënten", legt minister Dalle uit. "We breiden dit initiatief nog eens uit met 7 tot 10 soortgelijke projecten in Vlaanderen. De kennis en ervaring die we hiermee opdoen, is bruikbaar voor een globalere aanpak in de toekomst".