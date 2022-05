Personeel van gesloten Ferrero-fabriek in Aarlen wordt langer uitbetaald

Jongen (18) aangerand in Minnewater­park in Brugge: “Mogelijk zijn er nog meer slachtof­fers”

De politie is op zoek naar een oudere man met een opvallende bril, die een jongen van achttien heeft aangerand in het Minnewaterpark in Brugge. Mogelijk heeft dezelfde man al vaker toegeslagen. De politie roept andere slachtoffers nu op om zich ook te melden - want weinig mannen doen aangifte van seksueel geweld.

1 mei